Nationala Romaniei U21 continua drumul spre EURO 2025, iar in luna octombrie, tricolorii condusi de Daniel Pancu vor disputa doua meciuri din Grupa E, cu Armenia si Finlanda, ambele pe teren propriu.Tricolorii Under 21 vor disputa primul meci de pe teren propriu, din noua campanie de calificare, pe stadionul din Giulesti. Meciul cu Armenia U21 se va juca insa in conditii speciale, informeaza frf.ro.In urma raportului intocmit de Comisia de Disciplina a UEFA la partida Romania U21 - Ucraina ... citeste toata stirea