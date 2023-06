O parte din lotul U21 convocat de Emil Sandoi pentru stagiul de pregatire din Italia s-a reunit la Bucuresti, a efectuat vizita medicala si a avut un prim antrenament, informeaza FRF.La sedinta de pregatire de vineri, desfasurata pe stadionul Dinamo, selectionerul Emil Sandoi a avut la dispozitie 22 de jucatori, restul urmand sa soseasca in cantonamentul echipei in zilele urmatoare. Tricolorii se vor pregati in Bucuresti pana la 5 iunie, cand este programata plecarea catre Italia, pentru un ... citeste toata stirea