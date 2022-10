Tricoul lui Maradona de la finala Cupei Mondiale din 1986 a revenit in Argentina

La 36 de ani dupa ce Diego Maradona a ajutat Argentina sa invinga Germania in finala Cupei Mondiale din Mexic, tricoul pe care l-a purtat in acel meci s-a intors in tara sa natala, transmite Reuters.Germanul Lothar Matthaeus, care a facut schimb de tricouri cu Maradona dupa finala, a donat tricoul ambasadei argentiniene din Madrid, in luna august, iar acesta a fost inmanat miercuri Federatiei argentiniene de fotbal (AFA) de catre colectionarul Marcelo Ordas.''Vreau sa-ti multumesc, Marcelo, ... citeste toata stirea