Tyson Fury si-a pastrat centura WBC dupa victoria cu Dillian Whyte si a anuntat din nou ca se retrage

Pugilistul britanic Tyson Fury l-a pus la podea pe compatriotul sau Dillian Whyte cu un upercut violent de dreapta, in repriza a sasea a meciului pentru centura WBC, care a avut loc, sambata, pe Stadionul Wembley, in fata a 94.000 de spectatori, o asistenta record in Marea Britanie dupa Al Doilea Razboi Mondial la un meci de box.Fury, 33 de ani, si-a pastrat centura mondiala WBC la categoria grea si a anuntat din nou ca se retrage."Aceasta ar putea fi ultima cortina pentru Gypsy King", a ... citeste toata stirea