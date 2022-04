Tyson Fury spune ca nimic nu il va face sa revina asupra deciziei de a se retrage

Britanicul Tyson Fury, care a boxat sambata trecuta pentru ultima data in cariera, a declarat ca nimic nu il va face sa se razgandeasca in ceea ce priveste retragerea, subliniind ca boxul este un sport periculos si ca el are tot ce ii trebuie ca sa fie fericit, informeaza The Guardian."Acesta este adevarul, am terminat. Dupa cum spunea un mare conducator roman, mereu se va gasi altcineva ca sa lupte. Sunt fericit, sunt sanatos, inca am un creier, inca pot vorbi. Am o sotie frumoasa, am sase ... citeste toata stirea