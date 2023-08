Seful Comisiei de arbitri din cadrul UEFA, italianul Roberto Rosetti, a declarat ca in fotbalul european exista un deficit de 40.000 de arbitri in prezent, astfel ca forul continental a lansat in premiera o campanie de recrutare a oficialilor de joc, potrivit site-ului FRF.Campania ''Fii arbitru!'' are ca scop sporirea cunostintelor despre arbitraj, evidentierea importantei acestui rol in jocul de fotbal si inspirarea tinerilor sa urmeze o astfel de cariera. Campania face parte dintr-un ... citeste toata stirea