Arbitrul VAR de la meciul PSG-Newcastle a fost inlocuit de la partida Real Sociedad-RB Salzburg, pe care trebuia sa o arbitreze miercuri seara. Sanctiunea a fost impusa de Departamentul de Arbitraj al UEFA, deoarece penaltiul acordat parizienilor in Liga Campionilor a fost considerat o greseala, relateaza L'Equipe.Penaltiul care a permis echipei PSG sa egaleze la partida cu Newcastle (scor 1-1) in minutele aditionale este considerat in mod clar o eroare de arbitraj de catre UEFA. Confederatia ... citeste toata stirea