Uimitorul atacant japonez Kazuyoshi Miura. La 56 de ani, el va semna pentru o echipa din Portugalia

Atacantul japonez Kazuyoshi Miura a anuntat ca va decide la inceputul anului viitor daca va incepe un nou capitol al carierei sale si va semna pentru o echipa din Portugalia, relateaza agentia Kyodo.Cel mai in varsta jucator activ din fotbalul japonez, la 56 de ani in februarie, Miura se gandeste la o oferta de a juca pentru echipa de divizia a doua Oliveirense, pe care a vizitat-o la inceputul acestei luni.Vorbind dupa o sesiune de antrenament voluntara vineri in Prefectura Osaka, Miura a ... citeste toata stirea