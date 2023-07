Politehnica Iasi va juca astazi, in Bulgaria, ultima partida de verificare din perioada precompetitionala. In cursul serii, Poli se va confrunta la Bansko, acolo unde se afla de lunea trecuta, in cantonament, cu gruparea bulgara FC Krumovgrad.Infiintat in 1925, sub denumirea Levski, disparut apoi si reinfiintat in 2005, clubul orasului din sudul Bulgariei, care are 9 000 de locuitori (70% dintre ei sunt turci), a avut o ascensiune spectaculoasa in ultimii ani, cu trei promovari consecutive in ... citeste toata stirea