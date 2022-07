Politehnica Iasi a disputat in aceasta seara al cincilea meci amical din Bulgaria, acolo unde are loc al doilea cantonament al verii. Iesenii s-au confruntat cu FC Pirin Gotse Delcev, formatie care activeaza in liga a treia bulgara. Rezultatul final a fost 2-0 (1-0).Ambele goluri au fost marcate de Plohotniuk ('35 si ... citeste toata stirea