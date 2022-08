Un alergator, ucis de fulger in timpul unei curse in Grecia

Un participant la o cursa nocturna pe munte a murit, noaptea trecuta, in Grecia, lovit de fulger. Alt concurent a fost ranit grav, au anuntat autoritatile locale, potrivit AP, transmite News.ro.Cei doi barbati concurau in cursa Six Peaks, pe un traseu care include cele mai inalte sase varfuri ale Muntelui Falakro din nordul Greciei. La ora locala 04.00, fulgerul a lovit un grup de alergatori la o altitudine de 1.340 de metri.Au intervenit doua echipe de salvatori care s-au deplasat din ... citeste toata stirea