Un antrenor roman nu vrea sa plece din Rusia."Nu e stilul meu sa renunt". Cuvinte magulitoare la adresa rusilor

Florentin Pera, antrenorul echipei feminine de handbal TSKA Moscova, a vorbit, intr-un amplu interviu acordat site-ului kp.ru, despre viata lui in Rusia si despre motivele care l-au facut sa nu paraseasca formatia exclusa din Liga Campionilor dupa ce trupele din aceasta tara au invadat Ucraina."De ce sa nu spun ca aici nu am avut probleme deosebite cu aclimatizarea si adaptarea, pentru ca din prima zi staff-ul clubului a facut tot posibilul pentru a-mi face sederea in Rusia mai usoara. ... citeste toata stirea