Un arbitru, sef la handbal

Constantin Din l-a invins pe Alexandru Dedu la alegerile pentru presedintia FRHConstantin Din a fost ales, ieri in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, in care ii succede lui Alexandru Dedu, care a fost de asemenea candidat. Din a obtinut 157 de voturi in turul doi, in timp ce Alexandru Dedu a obtinut 66. Cei doi au ajuns in turul doi, dupa ce in primul tur Constantin Din a primit 95 de voturi si Alexandru Dedu 79. Tot in primul tur, Bogdan Voina, fost handbalist la Steaua, ... citeste toata stirea