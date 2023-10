Antonio Scotto Di Luzio, un locuitor din Bacoli (comuna din provincia Napoli), a fost gasit mort intr-o parcare abandonata de sub tribuna rezervata oaspetilor de la stadionul Diego Armando Maradona, unde campioana Italiei a jucat duminica impotriva formatiei AC Milan.Potrivit Gazzetta dello Sport, un prieten al victimei ar fi declarat politiei ca ambii s-au strecurat in stadion printr-un tunel, incercand sa ajunga in tribuna fara bilet la meci.In ... citeste toata stirea