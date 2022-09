Un belgian de 23 de ani, crescut de Inter Milano, transferat de Rapid

In ultima zi a perioadei de transferuri din Romania, Rapid a obtinut semnatura lui Xian Emmers, de la Roda Kerkrade.Jucatorul belgian va evolua in Giulesti pentru urmatoarele doua sezoane, cu optiune de prelungire pentru inca un an.In varsta de 23 de ani, Emmers a fost un om de baza la olandezi, pentru care a evoluat deja in patru partide ale acestui sezon.Belgianul a luat deja pulsul Giulestiului, fiind prezent in tribune la partida cu FCSB, din etapa a doua (2-0)."Sunt foarte fericit ... citeste toata stirea