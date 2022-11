Un club din Romania, oferta oficiala pentru Cristiano Ronaldo: "Suntem seriosi"

Cristiano Ronaldo (37 de ani) si-a reziliat contractul cu Manchester United si este in cautarea unei noi aventuri. Prima oferta oficiala pe adresa starului lusitan a venit din Romania!Portughezul si-a fortat plecarea de la gruparea de pe Old Trafford prin acordarea unui interviu jurnalistului Piers Morgan, in care a criticat antrenorul si conducerea clubului. Astfel, inaintea debutului la CM 2022, Cristiano Ronaldo a ramas liber de contract.Potrivit presei din Spania, Al-Hilal si-a ... citeste toata stirea