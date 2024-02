Un cunoscut medic iesean, in elita mondiala a arbitrilor. Promovat de doua ori in jumatate de an

Iasul are un nou arbitru in fruntea topurilor mondiale. Bogdan Hanceariuc a fost promovat in Elite Category, prima grupa valorica a corpului de arbitri de futsal din cadrul federatiei internationale de fotbal, FIFA.Capitala Moldovei, care a avut in istorie un singur purtator al ecusonului FIFA la fotbal, Anton Helesteanu, are acum doi arbitri de futsal in varful lumii, Hanceariuc si Vlad Ciobanu.Media de 9 care a stopat cariera de jucator a unui copil cu pedigree fotbalisticStartul ... citește toată știrea