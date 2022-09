Un fost atacant al Politehnicii Iasi a semnat cu Rapid

FC Rapid a anuntat, luni, ca a perfectat achizitia atacantului olandez Kevin Luckassen, in varsta de 29 de ani, care a venit liber de contract.Jucatorul olandez a afirmat ca isi doreste calificarea in play-off-ul Superligii alaturi de noua sa echipa."Sunt foarte fericit sa fiu aici. Stiu ca Rapid este un club mare, cu unii dintre cei mai frumosi fani din Romania. Am vazut suporterii, sunt fanatici, e o atmosfera nebuna. Am vorbit cu o parte dintre baietii de aici, ii cunosc foarte bine. ... citeste toata stirea