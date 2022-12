Un fotbalist renunta la nationala Romaniei dupa un singur meci

Daniel Boloca a fost convocat de selectionerul italian Roberto Mancini in mini-turneul de pregatire de la Coverciano si nu are de gand sa mai evolueze pentru nationala Romaniei.La ultima actiune a nationalei Romaniei, Edi Iordanescu l-a chemat pe Boloca, pe care l-a folosit doar sase minute, in finalul partidei cu Slovenia. Intrucat acesta are dubla cetatenie si nu a debutat intr-un meci oficial, ramane eligibil si pentru Italia."A venit dezamagit de la ultima actiune alaturi de nationala ... citeste toata stirea