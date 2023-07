Internationalul roman Vasile Mogos, care a evoluat in cariera sa de pana acum numai in Italia, a fost transferat, marti, de CFR Cluj, informeaza gruparea ardeleana intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial."Suntem bucurosi sa va anuntam ca internationalul roman Vasile Mogos este noul jucator al echipei noastre. Fundasul lateral in varsta de 30 de ani, care a evoluat pana acum doar in Italia, a atins borna de 300 de meciuri in cariera, dintre care 170 de partide in Serie B, ... citeste toata stirea