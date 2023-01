Un jucator ce apartine de FCSB a salvat Politehnica de la o noua infrangere

Ajunsa joi seara in Republica Moldova, Politehnica Iasi a disputat vineri, la pranz, un meci amical in compania echipei CSF Balti (locul VI in clasamentul primului esalon din Basarabia, care contine opt echipe). Partida, care s-a jucat la baza gruparii Zimbru Chisinau, s-a incheiat cu scorul de 1-1 (0-0).Gazdele au deschis scorul prin atacantul nigerian Miracle Chinaza Nwautobo, in minutul 64. In minutul 67, Alexandru Musi, jucator imprumutat in aceasta iarna pentru jumatate de an de la FCSB, ... citeste toata stirea