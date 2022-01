Un jucator de 16 ani de la Farul, cumparat de italienii de la Parma

Fotbalistul focsanean Rares Fatu, in varsta de 16 ani, care a activat in ultimii ani la Academia Hagi, a semnat un contract cu clubul italian Parma, unde va juca la echipa rezervata jucatorilor sub 17 ani.Rares Fatu a inceput fotbalul la varsta de cinci ani, la CSM Focsani, iar la 13 ani a fost declarat cel mai bun fundas central din tara, promitand inca de pe atunci sa devina o speranta a fotbalului romanesc."Rares a inceput fotbalul la nici 5 ani la CSM Focsani. S-a dovedit a fi un baiat ... citeste toata stirea