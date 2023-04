Un barbat de 45 de ani, pasionat de alergari, care a terminat duminica trecuta Maratonul de la Londra in mai putin de trei ore, a murit "din senin", in timp ce mergea spre casa.Steve Shanks, din Nottingham, Anglia, a terminat cursa de 42 de kilometri in 2 ore si 53 de minute. "Toti cei de la London Marathon Events au fost profund intristati sa auda despre moartea subita a lui Steve Shanks", au spus organizatorii intr-un comunicat de presa, potrivit Insider. Ei au mai precizat ca Shanks era un ... citeste toata stirea