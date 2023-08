Inter Miami, noul club al lui Lionel Messi, s-a impus sambata in finala Leagues Cup, in fata echipei Nashville, la loviturile de departajare (1-1, 10 - 9), argentinianul marcand al zecelea sau gol in sapte meciuri la gruparea patronata de David Beckham.El ii adusese pe cei din Florida in avantaj cu o reusita somptuoasa (24). Este al 44-lea trofeu din cariera argentinianului - un nou record - care a fost cel mai bun marcator al competitiei si a fost ales si cel mai bun jucator.In repriza a ... citeste toata stirea