Un nou esec al formatiei lui Ambrosie

Echipa de fotbal feminin Navobi Iasi a pierdut inca un meci in Liga a II-a. Gruparea lui Adrian Ambrosie a cedat cu 1-2 la Miercurea Ciuc, in fata AFK Csikszereda, in etapa a XVII-a a campionatului.Este al patrulea esec suferit in aceasta stagiune de Navobi, care a mai pierdut acasa in fata harghitencelor, cu 1-0, precum si ambele dueluri cu Vulpitele Galbene Roman: 0-3 in deplasare, ca urmare a faptului ca nu a prezentat legitimatiile de joc ale fotbalistelor si 0-2 in Copou Tinand cont ca a ... citeste toata stirea