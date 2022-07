Un nou fenomen in natatia din Romania: La 12 ani a castigat 9 din 10 probe ale CN de Cadeti si a doborat un record vechi de 40 de ani

Are doar 12 ani si a reusit o performanta greu de egalat la inot! 9 medalii de aur la Campionatul National de Cadeti. A doborat un record care n-a mai fost depasit de aproape 40 de ani. Numele lui este Luca Pojar. Povestea lui, pe scurt, o aflati chiar acum.Luca Pojar avea doar doi ani si jumatate cand mama sa l-a dus la bazin. Iar in momentul in care a intrat in apa si chipul i s-a luminat, ea a inteles ca inotul va fi sportul care ii va schimba destinul copilului ei. Si nu s-a inselat. Un ... citeste toata stirea