Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, ca un junior in varsta de 12 ani legitimat la echipa Under 12 Loki SC, din Harghita, a murit dupa ce i s-a facut rau la finalul unui antrenament."Federatia Romana de Fotbal a aflat cu tristete de tragicul incident petrecut astazi, 3 noiembrie 2022, in judetul Harghita", noteaza frf.ro. ... citeste toata stirea