Scene rar intalnite in sport la un campionat regional indian de atletism: mai multi participanti s-au retras, dupa ce agenti ai Agentiei Nationale Anti-doping din India (NADA) s-au prezentat marti pe stadionul Jawaharlal Nehru din New Delhi.Potrivit AFP, campionatele de atletism din statul Delhi "s-au transformat intr-o farsa", dupa ce pe retelele de socializare a fost postat, luni, un videoclip in care se vedea un vestiar plin de seringi si cutii de eritropoietina (EPO), un hormon care ... citeste toata stirea