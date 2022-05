Un suporter al Nottingham Forest i-a dat un cap in figura unui jucator al echipei Sheffield United

Intamplare socanta la un meci de fotbal din Premier League. Billy Sharp, jucator al echipei Sheffield United, a fost lovit violent cu capul in figura, dupa meciul disputat in deplasare cu Nottingham Forest, in mansa a doua a semifinalelor barajului de promovare in Premier League.Nottingham Forest a obtinut, marti, calificarea in finala de pe Stadionul Wembley dupa executarea loviturilor de departajare. Fanii lui Nottingham au invadat terenul, iar unul dintre acestia a comis un gest brutal ... citeste toata stirea