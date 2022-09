Sotheby's a anuntat, joi, ca un tricou care a fost purtat de Michael Jordan in 1998 in NBA a fost vandut la licitatie in schimbul sumei de 10.1 milioane de dolari.Suma reprezinta un record pentru un tricou de baschet, un record pentru orice obiect purtat la un meci, dar si pentru obiectele care i-au apartinut lui Jordan si au fost ... citeste toata stirea