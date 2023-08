Olimpiu Morutan a fost imprumutat in sezonul trecut de Galatasaray la Pisa, iar internationalul roman nu va ramane sa joace nici in acest sezon la campioana Turciei. Acesta va fi imprumutat la o alta echipa din Turcia.Olimpiu Morutan a fost imprumutat in sezonul precedent in Serie B la Pisa, iar mijlocasul roman a avut evolutii foarte bune acolo.Formatia din liga secunda a Italiei a dorit sa il pastreze pe internationalul roman, insa italienii nu s-au inteles cu Galatasaray in privinta ... citeste toata stirea