Castigatoare a Ligii de Tineret in sezonul precedent dupa ce a invins-o pe UTA Arad in finala campionatului, scor 3-1, Universitatea Craiova isi va incepe parcursul european la juniori in compania formatiei FK Partizan din Serbia.Meciurile sunt programate pentru 4 octombrie, turul, respectiv 25 octombrie, returul. Universitatea Craiova va juca primul meci acasa.Daca va trece de formatia FK Partizan, Craiova va intalni in turul urmator invingatoarea dintre FK Turan Turkistan din Kazahstan si ... citeste toata stirea