UPDATE: Aproape sigur, Cornel Sfaiter va fi instalat miercuri la Politehnica

In aceeasi zi, relatiile oficiale cu Sepsi Sfantu Gheorghe vor inceta, chiar daca patronul covasnenilor a incercat sa-l pastreze.Sambata am publicat informatia legata de faptul ca Politehnica Iasi va fi condusa din aceasta saptamana de Cornel Sfaiter. Vehiculata de mai mult timp in Copou, stirea a fost confirmata de mai multe surse, inclusiv din cadrul clubului Sepsi Sfantu Gheorghe, pe care Sfaiter l-a condus din vara lui 2019 si l-a dus in cupele europene anul trecut. Mai precis, omul de ... citeste toata stirea