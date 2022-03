UPDATE: Gafa monumentala a jucatorilor de la Poli Iasi face inconjurul lumii

Erorile monumentale comise in ultima perioada de Politehnica Iasi au depasit granitele tarii. Clubul finantat cu sume uriase de Primarie nu este luat peste picior doar de intreaga tara, ci si de presa din strainatate.UPDATE:Episodul hilar in care s-au aflat jucatorii de la Poli Iasi in momentul in care au afisat incorect un mesaj pentru stoparea razboiului a ajuns sa faca inconjurul lumii. Informatia a fost preluata de site-uri din Italia, Marea Britania, Ungaria sau Slovacia.Cititi si: ... citeste toata stirea