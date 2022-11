UPDATE: Sefi de grupa la baschet

Echipa masculina a Politehniii este lider la finalul turuluiEchipa masculina de baschet Politehnica Iasi a jucat doua partide in Capitala, in week-end-ul trecut. Mai intai, elevii lui Gabriel Clapon au fost invinsi cu 61-82 (30-40) de CS Laguna II, meci in care cei mai buni realizatori ai Iasului au fost Rotariu 21 (2x3), Hurjui 21 (3x3) si Dragoslav 11 (x3). Meciul a fost restanta din runda a IV-a a grupei B din Liga I, iar apoi au invins pe Agronomia cu 67-58 (23-10, 8-11, 17-18, 19-19), ... citeste toata stirea