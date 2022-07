Urmasele Simonei! Doua romance isi vor disputa finala de la Wimbledon la categoria U14

Doua pustoaice din Romania promit sa calce pe urmele Simonei Halep, dupa ce s-au calificat sambata in finala junioarelor de la Wimbledon, la categoria Under 14.O finala romaneasca va avea loc in competitia U14 de la Wimbledon, intre Alexia Ioana Tatu (14 ani) - foto dreapta, favorita principala din turneul fetelor la aceasta categorie, si Andreea Diana Soare (15 ani), a cincea favorita - foto stanga!Turneul junioarelor U14 de la Wimbledon a fost organizat in premiera in 2022, iar cele doua ... citeste toata stirea