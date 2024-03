Val de retrageri la WTA Miami, la revenirea Simonei Halep in tenis

Simona Halep se afla la Miami, unde va participa la primul turneu dupa un an si jumatate. Halep a primit un wild card la turneul american, dupa ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la noua luni. Halep nu a mai jucat din august 2022, cand a fost eliminata in primul tur la US Open.Simona Halep va intra in competitia de la Miami in primul tur, tragerea la sorti a tabloului feminin fiind programata duminica, 17 martie. Meciurile din primul tur vor debuta la 19 martie.Vestea buna e ca Halep ... citește toată știrea