Valentin Mihaila inclus pe lista UEFA a echipei Atalanta, in locul lui Josip Ilicici

Antrenorul Gian Piero Gasperini l-a inclus pe lista UEFA pe nou-transferatul Valentin Mihaila, in locul slovenului Josip Ilicici, jucator cu 172 de partide disputate pentur Atalanta, 60 de goluri si 44 de pase decisive, din iulie 2017.In acest sezon, Ilicici a jucat 23 de meciuri, 19 in Serie A si patru in Liga Campionilor, si a marcat patru goluri, trei in campionat si unul in Champions League. El mai are cinci pase decisive, patru plus una.Atacantul sloven de 34 de ani sufera insa de ... citeste toata stirea