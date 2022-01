Atacantul Valentin Mihaila a fost transferat de la gruparea de liga secunda Parma, la Atalanta, echipa care ocupa locul 4 in Serie A, a anuntat clubul din Bergamo."Mihaila este noul jucator al echipei Atalanta. Bine ai venit, Valentin", se arata pe pagina de Facebook a clubului Atalanta.El a fost achizitionat sub forma de imprumut, cu optiune de cumparare.Parma a platit pentru Mihaila in vara anului 2020 circa 10 milioane de ... citeste toata stirea