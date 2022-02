Vecina a linistit-o din nou pe Ostapenko

Anett Kontaveit va juca finala la Doha cu grecoaica Maria Sakkari *Vesely uimeste iar la Dubai: l-a batut pe Shapovalov si face finala cu Rublebv. Veselie la Acapulco: semifinala Medvedev-Nadal*Jelena Ostapenko (13 WTA), campioana in 2017 la Roland Garros, a fost eliminata ieri in semifinalele turneului de WTA1000 dupa o serie impresionanta de noua victorii consecutive, Jelena Ostapenko a cedat din nou in fata estonei Anett Kontaveit (7WTA), care a invins-o si in urma cu doua saptamani in ... citeste toata stirea