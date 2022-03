Victoria Azarenka a anuntat ca va lua o pauza dupa ce a abandonat un meci in care era dominata de o jucatoare de 16 ani

Victoria Azarenka din Belarus, locul 16 WTA si cap de serie numarul 12, a abandonat neasteptat meciul cu sportiva ceha Linda Fruhvirtova, in varsta de 16 ani, locul 279 WTA, beneficiara a aunui wild card, din turul al treilea al Miami Open.Fara sa para accidentata, Azarenka a decis sa se retraga de pe teren in momentul in care adversara ei conducea cu 6-2, 3-0, dupa 45 de minute. Dubla castigatoare a Australian Open si-a luat pur si simplu geanta, a dat mana cu arbitrul si a parasit terenul. ... citeste toata stirea