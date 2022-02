Victorie de pus in rama

Gabriela Ruse a invins, in premiera, o jucatoare de Top 10, Paula Badosa si o asteapta astazi pe Simona Halep in optimile turneului de la Dubai. Irina Begu a fost eliminata in mod neasteptataGabriela Ruse (59 WTA), venita din calificari, a invins-o pe spaniola Paula Badosa (5 WTA), scor, 6-3, 5-7, 6-4. in prima mansa a turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, realizand performanta vietii ei.Badosa, campioana de la Indian Wells, care a castigat titlul la Sydney in acest debut de an, a ... citeste toata stirea