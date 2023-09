Nationala de volei masculin a Romaniei a obtinut o victorie istorica, luni, la Tel Aviv, cu campioana olimpica Franta, scor 3-1, in ultimul meci din grupa D a Campionatului European. Tricolorii obtin astfel calificarea in optimile de finala.Scorul pe seturi a fost 25-23, 16-25, 25-18, 25-21.In primele partide din grupa D, tricolorii au pierdut cu Portugalia, scor 0-3, si cu Israel, scor 2-3, iar apoi au invins Turcia, cu 3-2, respectiv Grecia, cu 3-1. Dupa cinci partide in grupa D, Romania ... citeste toata stirea