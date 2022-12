Un moment al meciului dintre Al-Fateh si Al-Shabab, din prima liga a Arabiei Saudite, a ajuns viral pe internet.pic.twitter.com/rPXIHUDIaj- Out Of Context Football (@nocontextfooty) December 26, 2022Grzegorz Krychowiak, jucator la Shabab, trecut in cariera pe la Sevilla sau PSG, a ramas intins pe gazon dupa ce a fost victima unei intrari dure a unui adversar si se resimtea vizibil, dar nu a reusit sa-l impresioneze pe ... citeste toata stirea