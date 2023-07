Un spectator care incerca sa isi faca un selfie a provocat un accident in etapa a 15-a a Turului Frantei, in urma caruia aproximativ 20 de ciclisti au cazut de pe bicicleta, transmite BBC.Arm toeschouwer raakt renner. Toeschouwer lijkt te filmen en beweegt arm terug naar links. pic.twitter.com/amP2RB6UHw- Martijn Hendriks (@hendriksmj) July 16, 2023Cand mai erau aproximativ 125 de kilometri din cursa, ciclistul echipei Jumbo-Visma, Sepp Kuss, a fost lovit in ghidon de un suporter care ii ... citeste toata stirea