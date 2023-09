Un accident teribil s-a inregistrat duminica imediat dupa startul Marelui Premiu de Moto GP de la Barcelona. La cateva secunde de la startul cursei, mai multi piloti au ajuns la pamant, iar Francesco Bagnaia a fost chiar calcat de rivalii sai, care nu l-au putut evita, transmite News.ro.CARNAGE IN BARCELONA... Pecco Bagnaia was run over in the chaos... really hope he's ok. #SpanishGP pic.twitter.com/2BCOvCUbRw- Mr Matthew CFB (@TheMrMatthewCFB) September 3, 2023Au cazut in primul viraj ... citeste toata stirea