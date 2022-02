VIDEO: Antrenament in lacrimi al micutei patinatoare acuzate de dopaj, Kamila Valieva

Micuta patinatoare Kamila Valieva, in varsta de 15 ani, aflata in centrul scandalului de dopaj de la Jocurile Olimpice de la Beijing, a izbucnit in lacrimi la antrenamentul de sambata. In ciuda scandalului izbucnit miercuri, Valieva a mers la antrenamente de doua ori pe zi. Insa, sambata, la primul antrenament, patinatoarea a clacat si a izbucnit in lacrimi, fiind consolata de antrenoarea Eteri Tutberidze, care nu inceteaza sa o apere in ultimele zile.???? Le larmes de Kamila Valieva dans les ... citeste toata stirea