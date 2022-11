VIDEO Au curs cartonasele rosii intr-o finala din Argentina: 10 in tot meciul

Arbitrul Facundo Tello, care va oficia si la Cupa Mondiala, a dat 10 cartonase rosii in finala Trofeului Campionilor din Argentina, dupa ce mijlocasul de Racing Club Carlos Alcaraz a declansat un meleu in fata fanilor Boca Juniors cu celebrarea golului castigator al meciului, scrie The Guardian.Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy- James Dart (@James_Dart) November 6, 2022Cu echipele la egalitate 1-1 in ultimele ... citeste toata stirea