Baschetbalista romano-americana Sabrina Ionescu a reusit o performanta greu de egalat, dupa ce a doborat recordul de aruncari de trei puncte la All Star Woman NBA.SABRINA IONESCU COULD NOT MISSaEuro#WNBAAllStar pic.twitter.com/lEbXwvoTIp- ESPN (@espn) July 14, 2023Jucatoarea legitimata la New York Liberty a reusit sa transforme 25 din cele 27 de aruncari si sa acumuleze 37 de puncte din 40 posibile, un record chiar si pentru NBA, scrie Marca.Sabrina Ionescu a ratat doar doua aruncari si ... citeste toata stirea