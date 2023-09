Tanara jucatoare americana de tenis Coco Gauff (19 ani) a cucerit primul sau titlu de Mare Slem din cariera, sambata, la New York, dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-2, in finala turneului US Open, transmite Agerpres.Gauff, numarul sase mondial, finalista la Roland Garros in 2022, nu depasise pana acum sferturile de finala la Flushing Meadows. Ea va urca pe locul al treilea in clasamentul mondial publicat luni, aceasta fiind cea mai buna clasare din ... citeste toata stirea